کشتی های جدید چینی در دریای جنوب چین، نزدیک به جزیره نمای مورد مناقشه

تردد کشتی های چینی در جزیره بسیار کوچکی در دریای جنوبی چین نزدیک به سواحل فیلیپین در هفته های اخیر به طور غیر معمولی افزایش یافته است و این علی رغم هشدارهای امریکا به دوری چین از این منطقه بوده است.

واحد دفاعی فیلیپین شواهدی از ۴ کشتی گارد ساحلی چین و ۶ کشتی دیگر در دست دارد که کمتر از یک مایل با اسکاربورگ شوال که مالکیت آن محل اختلاف چین و فیلیپین است، فاصله دارند.

چینی ها مایلند از اسکاربوروگ شوال یک جزیره مصنوعی بسازند، فعالیتی که در چند سال گذشته چین به آن توجه نشان داده است. این جزیره چندان با پایگاه نظامی فیلیپین فاصله ای ندارد، پایگاهی که امریکا نیز به آن دسترسی دارد. امریکا از احتمال ساخت پایگاه نظامی در جزیره مذکور توسط چینی ها اظهار نگرانی کرده اند. پایگاهی که در صورت ساخت و بهره برداری ۱۴۰ مایل بیشتر با سواحل فیلیپین فاصله ندارد.

